Edirne'de 4 FETÖ zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
ANKARA (AA) - Edirne'de, haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi belirlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan ve haklarında FETÖ soruşturması bulunduğu belirlenen şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.