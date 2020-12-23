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Aktüel Edirne'de 4 FETÖ zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Aktüel

Edirne'de 4 FETÖ zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:28:20 -
Edirne'de 4 FETÖ zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

ANKARA (AA) - Edirne'de, haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan ve haklarında FETÖ soruşturması bulunduğu belirlenen şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.

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