Edirne’de 30 Ağustos Zaferi kutlamaları 30 Ağustos Zaferi’nin 97’inci yıl dönümü Edirne’de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zaferi’nin 97’inci yıl dönümü Edirne’de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne’de saat 09.30’da Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör’ün tören alanına gelmesiyle başladı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine ayrıca siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Vali Canalp’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kortej düzenlendi. Törende, Bakım Yüzbaşı Güven Türker’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından askeri birliklerin ve sivil motorsiklet kulüplerinin geçit töreni ile törenler son buldu.

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