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Aktüel Edirne'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Edirne'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:35:56 -
Edirne'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Sebat Sokak'taki Ali Paşa Halk Çarşısı'nda bulunan 3 iş yerinden dizüstü bilgisayar ile para çalındı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı, çalınan 3 bilgisayarı ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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