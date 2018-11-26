Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
Edirne'de yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan çeşitli ülkelerin vatandaşları olan 253 göçmen yakalandı.26 Kasım 2018 Pazartesi 18:14
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 253 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Filistin, İran, Cezayir, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan, Fas ve Pakistan uyruklu 253 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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