Edirne'de 20 göçmen yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen polis, Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakaladı.11 Aralık 2018 Salı 09:26
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bindikleri trenle Edirne'ye yola çıkan Filistin, Fas, Cezayir uyruklu 20 düzensiz göçmen makinist tarafından yoldayken Edirne Garı'na bildirildi.
İhbarın iletilmesi sonrası gara gelen polis, trenden inen 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
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