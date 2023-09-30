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Yerel Edirne'de 2 otomobil çarpıştı
Yerel

Edirne'de 2 otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:17:00 -
Edirne'de 2 otomobil çarpıştı

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'den Kapıkule yolu Mehmet Müezzioğlu Köprüsü istikametine seyir halindeki S.A. yönetimindeki 06 L 3771 plakalı otomobil ile İ.A kadın sürücü yönetimindeki 39 EK 322 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada araç sürücüleri S.A., İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücüsü ve diğer iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeride düşürülen yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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