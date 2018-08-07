Edirne'de 19 yaşındaki genç, arazide ölü bulundu

Uzunköprü ilçesinde, çevre yolun üzerinde bulunan Yeni köprü mevkiinde vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emir Tufan olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Tufan'ın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





