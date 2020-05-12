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Aktüel

Edirne'de 1 milyon 245 bin liralık kaçak elektronik eşya ve malzeme ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:27:53 -
Edirne'de 1 milyon 245 bin liralık kaçak elektronik eşya ve malzeme ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırda 1 milyon 245 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'nda ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 1 milyon 245 bin lira değerinde bin 498 cep telefonu, 140 elektronik sigara, bin 766 kuş ilacı, bin 615 puro ve 935 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

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