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Aktüel Edirne'de 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı
Aktüel

Edirne'de 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:27:23 -
Edirne'de 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

Buna göre, ilçeye bağlı Hamidiye köyünde faaliyet gösteren bir çeltik fabrikasında 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

İlçe merkezinde bulunan bir kadın kuaförüne giriş ve çıkışlar 5 gün, konfeksiyon ürünleri satan bir iş yerine de giriş ve çıkışlar 7 gün boyunca yasaklandı.

Toplantıda, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınma sınırlamasına riayet edilmesi ve cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınmasına karar verildi.

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