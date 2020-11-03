Edirne Valisi Canalp kapalı mekanları sık sık "havalandırın" uyarısında bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19'la mücadelede yaşanılan mekanların havalandırılmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Canalp, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Keşan'da Kaymakam Cemalettin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Vali Canalp, burada gazetecilerin sorusu üzerine, Edirne'de koronavirüsle mücadele kapsamında sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

Yoğun bakımlardaki duruma ilişkin bilgi veren Vali Canalp, "Bizim yoğun bakımlarımızda da memnuniyetle söyleyebilirim ki sadece yoğun bakımların yüzde 6'lık kapasitesini biz koronavirüs pozitif vakalar için kullanıyor durumdayız." dedi.

Herkesin tedbirlere sıkı sıkıya uymasıyla bu salgınla mücadele edilebileceğine vurgu yapan Vali Canalp,

"Milletimize düşen vazife, tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaktır. Vatandaş olarak görevimiz nedir? Maske takmamız gerekir. Mutlaka dış ortamlara çıktığımız zaman maskesiz şekilde dış ortamlarda bulunmamamız gerekir. Aynı şekilde sosyal mesafeye olabildiği kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene de normal zamanlarda olduğundan daha dikkat etmemiz gerekiyor. Havaların soğumasıyla insanlar iç mekanlara çekildi o yüzden yaşanılan alanları daha sık havalandırma yapmalıyız. Kapalı mekanlarda havalandırmaya çok dikkat etmemiz lazım."

Canalp, tedbirlerle kış dönemini de en az vaka sayısıyla atlatmayı planladıklarını, alınan tedbirlerin dışında ek önlem alınmayacağını söyledi.

Vali Canalp, kaymakamlık ziyaretinin ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında ilçeye kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

- Edirne Valiliğince havalandırma talimatı yayımlanmıştı

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca geçen hafta Edirne Valiliğince Kovid- 19 tedbirleri kapsamında "Havalandırma Talimatı" yayımlanmıştı.



Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatılmıştı.



Havalandırmanın ne şekilde yapılacağının yönergelerinin bulunduğu talimat, kamu kurum kuruluş, özel sektör kuruluşları yöneticilerine gönderilmişti.















