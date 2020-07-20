Edirne Ticaret Borsası
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan işlem gördü
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,627
|1,827
|Arpa
|Kg
|1,375
|1,380
|Kanola
|Kg
|2,991
|3,120
|Süpürge teli
|Kg
|16,600
|16,680
|Dana
|Kg
|17,640
|24,870
|İnek
|Kg
|9,120
|20,230
|Düve
|Kg
|17,000
|26,320
|Koyun
|Kg
|12,500
|15,300
|Kuzu
|Kg
|23,850
|23,850
|Toklu
|Kg
|16,500
|26,200