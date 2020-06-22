Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için 81 ili kapsayan 100 bin konut projesi başlatıldı. Başvurular 15 Ocak’ta tamamlandı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimleri ertelendi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte kuralar nisan ayının son haftasında tekrar çekilmeye başladı. Edirne TOKİ başvurusu yapanlar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı.

Edirne Merkez TOKİ sonuçları | Edirne Lalapaşa TOKİ isim listesi

Edirne Merkez ve Edirne Lalapaşa projesi başvurularında bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Merkez projesi kuraları 22 Haziran Pazartesi yani bugün 13.00'te çekilmeye başlayacak. Lalapaşa projesi kuraları da bugün 15.00'te çekilmeye başlayacak.

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