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Aktüel

Edirne KOM’dan İstanbul’da operasyon! Yaklaşık 300 bin sterline el konuldu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, takibe aldıkları tıra İstanbul’da operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, aracın bazı bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 300 bin sterline de el konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:56:00 -
Edirne KOM’dan İstanbul’da operasyon! Yaklaşık 300 bin sterline el konuldu

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tırda bulunan yaklaşık 300 bin sterline el konuldu.

İstanbul girişinde operasyon düzenlendi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden tırı takibe aldı.

İstanbul girişinde durdurulan tıra operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 300 bin sterlin ele geçirildi

Aramada tırın bazı bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 300 bin İngiliz sterlini bulundu.

Paraya el konuldu, tır sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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