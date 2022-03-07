Edirne İftar saati, sahur vakti… Edirne 2022 Ramazan İmsakiyesi!

Edirne iftar sahur, vakitleri! 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Edirne için iftar ve sahur vakitleri Edirneli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İslam’ın beş şartı arasında yer alan oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutmakta. Oruç tutacaklar Diyanet tarafından her yıl yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile iftara, sahura ne kadar kaldığı öğrenilmekte. Bunun yanında "iftar ezanı saat kaçta okunacak, Edirne için akşam ezanına ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak" gibi sorular da oruçlu olanlarca bir hayli sorgulanmakta. İşte 2022 Edirne Ramazan imsakiyesi sahur, iftar, imsak, ezan vakitleri…