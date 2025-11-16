  • İSTANBUL
Spor Edirne amatör liginde şok! Taraftarlar sahayı bastı, maç yarıda kaldı
Edirne amatör liginde şok! Taraftarlar sahayı bastı, maç yarıda kaldı

Edirne 1. Amatör Lig’in 2. hafta maçında olaylar, karşılaşmanın yarıda kalmasına neden oldu. Taraftarların sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulunması üzerine hakemler maçı tatil etmek zorunda kaldı. Olayların ardından güvenlik güçleri müdahale ederken, lig yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne 1. Amatör Lig’in 2. hafta karşılaşması çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulunca maç tatil edildi.

Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadeledenin 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu’nun 4-2’lik üstünlüğü sürerken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.

Maçın akıbeti ve hükmen kararın ne olacağı, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.

