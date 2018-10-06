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Edin Visca, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Visca, ligde attığı 3 golle Fenerbahçe'nin forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'yu geride bıraktı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:22
Edin Visca, Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler, Ülker Stadyumu'ndan puan yada puanlarla dönerek üst sıralarla arasındaki puan farkını korumak isterken, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava karşısında aldığı galibiyeti bu maçta elde edeceği 3 puanla taçlandırmak ve kötü gidişata dur demenin hesaplarını yapıyor. 

Visca forvetleri solladı 

Geride kalan 7 haftada sadece 4 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunan Başakşehir, rakip ağlara bıraktığı 12 golle de en fazla skor üreten takımların arasında yer alıyor. İstanbul ekibinde takımın en golcü oyuncusu olarak ise Edin Visca ön plana çıkıyor. Turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Bosna-Hersekli futbolcu, yarın oynanacak zorlu karşılaşmada yine Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük kozu olacak. 

Visca, yakaladığı bu başarılı performansla Fenerbahçe'nin golcülerini de geride bırakmış durumda. Sarı-lacivertli takımın forvetleri Slimani, Frey ve Soldado'nun toplam gol sayısı 1. Kanarya adına o tek golü kaydeden isim de Cezayirli futbolcu Slimani. 

Fenerbahçe'de gol atamama sorunu 

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşıyor. Forvet oyuncularının gerekli katkıyı yapamadığı sarı-lacivertli takımın en golcü oyuncusu Ayew. Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'nin ligde attığı 6 golün 2'sini kaydetmeyi başardı. Kanarya'da 7 haftalık süreçte atılan bu 6 golün 2'sini kaydeden futbolcular ise şu an başka kulüplerde. 

Ligin ilk haftasında sarı-lacivertlilerin sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada takımının ilk golünü atan Giuliano Al-Nasr, aynı müsabakada ikinci golü kaydeden Josef De Souza ise Al-Ahli forması giyiyor. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:22
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