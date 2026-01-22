Edin Dzeko yıllar sonra yeniden Almanya’ya transfer oldu

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Schalke 04, Edin Dzeko'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.

Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.

