Edin Dzeko imza atmaya geliyor
İtalyan devi Inter'le yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edildi.
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.
İmza atmaya geldi
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek.
Yıllık 4,5 milyon euro
Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.
18 gole katkı verdi
Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.
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