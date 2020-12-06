  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca’dan olay sözler: Biz onlarla başa çıkamayız
Medya

EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca’dan olay sözler: Biz onlarla başa çıkamayız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:26:00 -
EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca’dan olay sözler: Biz onlarla başa çıkamayız

Oyuncu Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setinde kadın çalışanlara saldıran zorbalar için, "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" dedi.

Önceki gün Ulus'ta görüntülenen Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Maltepe'de yapılan çekimlerinde kadın çalışanlara saldıran zorbaları sert bir dille eleştirdi.

Usta oyuncu, "Adamların 50 tane suç dosyası var. Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız. Tutuklandılar, mahkemeleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Saldırganların, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" karşılığını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
İETT şoförü mü eşkıya mı? Yolcuları bıçak çekerek tehdit etti!
Gündem

İETT şoförü mü eşkıya mı? Yolcuları bıçak çekerek tehdit etti!

Üsküdar'dan Pendik'teki evlerine toplu ulaşım kullanarak gitmek isteyen 20 yaş altı iki genç kardeş, İETT otobüsü'nün şoförü tarafından bıça..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay