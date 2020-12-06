EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca’dan olay sözler: Biz onlarla başa çıkamayız

Oyuncu Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setinde kadın çalışanlara saldıran zorbalar için, "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" dedi.

Önceki gün Ulus'ta görüntülenen Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Maltepe'de yapılan çekimlerinde kadın çalışanlara saldıran zorbaları sert bir dille eleştirdi.

Usta oyuncu, "Adamların 50 tane suç dosyası var. Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız. Tutuklandılar, mahkemeleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Saldırganların, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" karşılığını verdi.