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Aktüel EDHO setini basan saldırganlardan 2'si tutuklandı
Aktüel

EDHO setini basan saldırganlardan 2'si tutuklandı

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin setine saldırı düzenleyen saldırganlardan 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:37:00 -

İstanbul Maltepe’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizi seti çalışanlarını taciz ettiği için gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana gelmişti. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı sırada set çalışanı 3 kadın, odalarına giderken otelde kalan 3 kişinin sözlü tacizine uğramıştı.

Set çalışanlarının yardım çığlığı üzerine dizi oyunları koşmuş, oyuncular ile 3 şahıs arasında kavga çıkmıştı.

 

2 saldırgan tutuklandı

Kavgayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli oldukları tespit edilen Arif Y. ve Şiar A. isimli şahıslar, 30.11.2020 tarihinde yakalanarak sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen Can Cem İ., Burak Ö., Birkan B., Onur D., Batuhan K. ve Volkan Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 5 şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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