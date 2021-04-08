EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca'dan bomba Kurtlar Vadisi sinyali! Kanalı belli oldu denmişti

ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren, ATV'nin en çok izlenen yapımlarından birinde rol alan Oktay Kaynarca, bir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son zamanlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara gelmesi iddiaları dilden dile dolanırken Kaynarca da sinyali verdi.

Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin 17 yıl sonra bile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaynarca'nın açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı. Kaynarca paylaşımında "Güzel adamdı güzel adamların sayesinde güzel kaldı" dedi.

Kaynarca videoda ise "Bu sabah Twitter'da Süleyman Çakır'ı gördüm. 17. seneyi devriyesinde bile hala TT olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar özlenen bir adam Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası" dedi.

Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının altına binlerce yorum yapıldı. Herkes Kurtlar Vadisi Kaos'un yeniden ekranlara döneceği düşüncesine kapıldı. Bu iddiaların çıkış noktası ise Necati Şaşmaz'ın açıklamalarıyla şekil bulmuştu. Son iddia ise dizinin kanalının belli olduğu yönündeydi.

Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi. Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdi de Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un yeni bölümleri için şunları söylemişti:

Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.

Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.

Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz.

Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.