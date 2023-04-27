Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Akit Medya Grubu binasında çıkan yangını fırsat bilen edepsiz CHP'li troller, birbirinden çirkin paylaşımlara imza attı.
Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki merkez binasında çıkan yangından sonra edepsizlikte birbiri ile yarışanlar insanlıktan uzak paylaşımlarda bulundu.
11 katlı Akit Medya Grubu'nun -1. katında başlayan yangın hızla yayılırken, hala kontrol altına alınamadı.
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi yangını seyretmekle yetinirken, CHP'li troller de insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.