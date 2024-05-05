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Gündem Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Gündem

Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 09:48:00 -

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

4 GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Edanur'un ölümüyle ilgili soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

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