Edanur'un öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Minik kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi ve polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede piknik alanı ile kazılan çukur arasındaki mesafe ölçümü yapılırken, kazılan çukurun 1 metre 35 santimetre derinliğinde olduğu belirlendi.

Savcı, polis ekipleri ve 3 tane iş sağlığı güvenliği uzmanı ile yapılan inceleme yaklaşık bir saat sürdü. Hazırlanacak bilirkişi raporu, soruşturma dosyası kapsamında mahkemeye sunulacak.

Öte yandan, piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.