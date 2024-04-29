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Gündem Edanur'un öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı
Gündem

Edanur'un öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:28:21 - 2024-04-29 13:28:21
Edanur'un öldüğü yerde bilirkişi inceleme yaptı

Küçükçekmece'deki İBB 'nin kazı çalışmasında çukura düşen ve 5 yaşındaki Edanur Gezer’in hayatını kaybettiği yerde savcılık ve bilirkişi inceleme yaptı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Minik kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi ve polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede piknik alanı ile kazılan çukur arasındaki mesafe ölçümü yapılırken, kazılan çukurun 1 metre 35 santimetre derinliğinde olduğu belirlendi.

Savcı, polis ekipleri ve 3 tane iş sağlığı güvenliği uzmanı ile yapılan inceleme yaklaşık bir saat sürdü. Hazırlanacak bilirkişi raporu, soruşturma dosyası kapsamında mahkemeye sunulacak.

Öte yandan, piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.

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