Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri nasıl?

Koronavirüs salgını pek çok alanı etkiledi. Bir müddettir nöbet sistemi ile çalışan eczaneler, çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Eczaneler ne zaman, saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri nasıl?

İstanbul Eczane Odası tarafından eczane çalışma saatleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Değerli Meslektaşımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 5 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulamaya başladığımız cumartesi günleri nöbet sistemimiz sona ermiştir.

Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir.”

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklama ise şöyle:

“01/12/2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar Cuma günleri saat 21:00’da başlayarak Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 5.00’da tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde, İstanbul’daki eczanelerin Cumartesi günleri için mevcut nöbetçi eczane sayısının 3 kat arttırılarak, Pazar günü ise mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilmesi ve bu düzenlemenin, yeni bir karar alınıncaya kadar haftasonları uygulanacak kısıtlama dönemi boyunca devam etmesi hususunda 01.12.2020 tarih ve E.11868 sayılı Müdürlük Makamı oluru alınmıştı.

Bahsi geçen olurun iptal edilerek Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerin açık kalması, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerin 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeleri hususunu uygun görüşle, olurlarınıza arz ederim.”