Kimler korona aşısı olabiliyor? | Koronavirüs salgınında en büyük yükü omuzlayanlar arasında yer alan eczacılar aşı olup olmayacaklarını merak ediyor. Eczane çalışanlarına aşı yapılıyor mu?

Eczane çalışanlarına korona aşısı yapılacak mı?

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın (21 Ocak 2021)itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."