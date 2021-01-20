Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih açıklandı. Türk Eczacılar Birliği tarafından koronavirüs aşılama işlemlerine yarın başlanacağı belirtildi. Söz konusu işlemlerin 15 gün boyunca devam edeceği açıklandı.

Eczacılara ne zaman aşı yapılacak?

Türk Eczacılar Birliği açıklamasında sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğunu ve tamamlanacak olan işlemler çerçevesinde aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı belirtildi. Söz konusu işlemlerin 15 gün boyunca devam edeceği de yayınlanan mesajda belirtildi.

Yayınlanan mesajda Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Türk Eczacılar Birliği tarafından iletilmiş olan; sorumlu müdür, ikinci eczacı, yardımcı eczacı, eczane çalışanları, Hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelleri, Eczacılık Fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu belirtildi.