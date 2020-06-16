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Spor

Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:02:17 -
Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın vitamin ve mineral ürünleri üreten markası Dynavit ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Dynavit, 2020-2021 sezonu için turuncu-beyazlıların gıda takviyesi sponsoru olacak.

Açıklamada sponsorlukla ilgili görüşleri yer alan markanın ürün müdürü Ecem Balkı Bayram, "Spor sağlıktır, dinçliktir ve en önemlisi hem bedenin hem de zihnin zinde kalmasına yardımcı olur. Biz de bu öngörüden yola çıkarak, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı sporcularına destek verebilmek için gıda takviyesi sponsoru olduk. Markanın dinamizmi ile takımın coşku ve heyecanını bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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