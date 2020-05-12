  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Eczacıbaşı VitrA'dan voleybolda liglerinin tescil edilmesiyle ilgili açıklama:

"Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:26:43 -
Eczacıbaşı VitrA'dan voleybolda liglerinin tescil edilmesiyle ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi ve 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Kulübün, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarından görüntüler yer alırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Dostlarımız, sezonu bu şekilde sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandık, Dünya İkincisi olarak gururlandık; Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken o heyecanı hep birlikte yaşadık. Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız. O gün gelene kadar lütfen kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın. Bizleri sonuna kadar destekleyen büyük voleybol ailesine ve taraftar grubumuz Tigers'a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirme yapacağımızı belirtiriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı