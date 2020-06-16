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Spor

Eczacıbaşı VitrA Voleybol takımına vitamin takviyesi

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın vitamin ve mineral ürünleri üreten markası Dynavit, 2020-2021 sezonunda, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın gıda takviyesi sponsoru oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:36:05 -
Eczacıbaşı VitrA Voleybol takımına vitamin takviyesi

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın vitamin ve mineral ürünleri üreten markası Dynavit, 2020-2021 sezonunda, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın gıda takviyesi sponsoru oldu.


“Aradığın Destek” sloganıyla girdiği gıda takviyesi alanında turuncu - beyazlılara destek olan Dynavit markasının ürün müdürü Ecem Balkı Bayram, söz konusu sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada: “Spor sağlıktır, dinçliktir ve en önemlisi hem bedenin hem de zihnin zinde kalmasına yardımcı olur. Biz de bu öngörüden yola çıkarak, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı sporcularına destek verebilmek için gıda takviyesi sponsoru olduk. Markanın dinamizmi ile takımın coşku ve heyecanını bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

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