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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Sladjana Mirkovic'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:57:18 -
Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Sladjana Mirkovic'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Sladjana Mirkovic'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mirkovic'in 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA forması giyeceği belirtilerek, "Sırbistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Mirkovic ile anlaştık. Kadromuza uygun olan yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz." denildi.

Pasör olarak görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine OK Vizura takımında başladı. Mirkovic, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Bakü, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor.


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