Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
- Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta müsabakasında yarın Rusya'nın Uralochka-NTMK takımıyla karşılaşacak19 Şubat 2019 Salı 11:40
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak.
Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
YORUM YAZ