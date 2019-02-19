Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında - Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta müsabakasında yarın Rusya'nın Uralochka-NTMK takımıyla karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak. Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

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