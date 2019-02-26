Eczacıbaşı VitrA, namağlup çeyrek finalde 2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kazan ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kazan ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya Yeon Koung Kim’in şık hücumuyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, kaptan Jordan Larson’ın bloğuyla maçta hakimiyet kurdu. Turuncu-beyazlılar, konuk ekip Dinamo Kazan’ın 11-7’de aldığı mola sonrası, file üzerinde hareketlenen rakibe hücum ve serviste karşılık vererek kontrolü sağladı. Pasör Gamze Kılıç’ın servis sayısıyla farkı 6’ya çıkaran ev sahibi ekipte, ilk sette aldığı sayılarla öne çıkan isim Jordan Larson oldu. Eczacıbaşı VitrA seti 25-21 tamamladı.

Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Kazan’ın oyuna ortak olması sonrası (15-15) Ezgi Dilik’in servisleriyle farkı açtı ve ikinci seti 25-18 kazandı.

Üçüncü sete Rus ekip etkili başlamasına rağmen, Tijana Boskovic’in ataklarıyla Eczacıbaşı VitrA maçı 3-0 kazandı.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Mario Bernaola, Milan Rajkovic

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.

Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

Setler: 25-21, 25-18, 25-17

Süre: 68 dakika

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