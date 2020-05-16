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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:55:57 -
Eczacıbaşı VitrA, Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA, 27 yaşındaki pasör Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki yıldır önemli başarılara imza attığımız pasör Gamze Kılıç’la yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki kariyerinde kendisine sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gamze, 2018-2019 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA ile iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, bir kez de AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonalarında da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.


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