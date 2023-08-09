Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin “Döngüsel Ekonomi” projesine EUREKA onayı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Avrupa Birliği ülkelerindeki sanayi-araştırma kuruluşlarının gücünün artırılması ve teknoloji transferinin güçlendirilmesi amacıyla 47 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’deki iş ortağı TÜBİTAK olan uluslararası iş birliği platformu Eureka’dan proje onayı aldı.

“Kağıt Atık Çamurunun Seramik ve Yapı Malzemeleri Sektörlerinde Sürdürülebilir Kullanımı” adıyla başlatılan ve kağıt atığının çimento ve yapı ürünleri sektöründe kullanılmasına yönelik çalışmaları kapsayan proje, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamındaki önemli bir döngüsel ekonomi projesi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Ar-Ge ekibi önderliğinde 2025’e kadar devam edecek olan proje ile daha önce ayakkabı taban astarı yapımında kullanılan kağıt atığının, farklı sektörlerde ve çok daha geniş bir yelpazede kullanılması hedefleniyor.

Eureka onayı alan projenin ortakları arasında Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından ESAN’ın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen mukavva üreticilerinden Varaka Kağıt da yer alıyor. Projedeki diğer iş ortakları olan Zian Co. Ltd. ve Korea Conformity Laboratories, projenin uluslararası arenaya taşınmasında önemli rol oynuyor. Proje kapsamında kağıt atığının inşaat ve çimento sektöründe yapı malzemesi olarak kullanımına yönelik çalışmaların yanı sıra 3D yazıcılar kullanılarak malzeme geliştirme çalışmaları da yapılıyor.

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde bütünleşik olarak ele aldıklarını vurgulayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, Ar-Ge ekibinin önderliğinde başlatılan projenin Eureka tarafından onaylanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Projede kağıt sektöründen Varaka’nın yer alması, aynı sektörde farklı kullanım alanlarında üretim yapan iki kuruluşun iş birliği anlamında çok değerli bir örnek. Hedefimiz, atıklarımızı yıldan yıla azaltırken döngüsel ekonomi projeleri ile de oluşan atığı geri dönüştürmek. Sürdürülebilirlik odağımız ve yarınlara sözümüzle gezegenimize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kağıt atığı, farklı sektörlerdeki kullanımı ile ekonomiye önemli katkılar sağlıyor

Kağıt imalat endüstrisinden kaynaklanan atık göz önüne alındığında, atıkların potansiyel ham madde üretiminde yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Kağıt atık çamuru, kağıt atık çamur külü ve atık su; seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde ham madde veya katkı maddesi olarak kullanılmaya uygun, geri dönüştürülebilir atıklar olarak önem kazanıyor.

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“Kağıt Atık Çamurunun Seramik ve Yapı Malzemeleri Sektörlerinde Sürdürülebilir Kullanımı” projesinde, kağıt imalat endüstrisi atıklarının geri dönüştürülmesi ile döngüsel ekonomi destekleniyor.