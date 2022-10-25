Eczacıbaşı Fas yatırımıyla Afrika pazarında büyümeyi hedefliyor

25 milyon Euro tutarında yatırımla hayata geçirilen fabrikada ‘Solo’ ve ‘Selpak’ markalı ürünler üretiliyor. Fas’ın en hızlı makinesine sahip olan tesiste ilerleyen dönemde ikinci faz yatırım planlarının devreye alınması hedefleniyor. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, 80 yıllık geçmişlerinden aldıkları ilhamla sağlıklı bir gelecek için özen ve güvenle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Gümrah, “2022 yılında ana faaliyet alanlarımızın büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon Euro’nun üzerinde kaynak ayırdık. İlk 3 çeyrekte yaklaşık 150 milyon Euro yatırım yaptık. 2022’nin kalanında ve 2023’te yatırımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı. Organik yatırımlara ilave olarak iş alanlarında farklı projeleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Gümrah, şunlara dikkat çekti: “Gelirlerinin yüzde 60’tan fazlasını uluslararası ticaretle gerçekleştiren topluluğumuzda Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin de hedefi uluslararası yatırım ve ticaretle büyümek. Bu hedefin önemli bir adımı da Fas’ta yer alan tesisimiz. Ülkede 25 milyon Euro tutarında yatırımla devreye aldığımız tesisimiz yüzde 100 Türk yatırımı.”