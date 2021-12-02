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Gündem Eczacı Odası yine siyaset yaptı
Gündem

Eczacı Odası yine siyaset yaptı

Kendi işlerini yapmaktan ziyade, siyaset yapmayı tercih eden İstanbul Eczacı Odası, eczacıların stok yapmadığını belirterek, bulunamayan ilaçların sorumlusunun hükümet olduğunu ima etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:54:00 -
Eczacı Odası yine siyaset yaptı

Kendi işlerini yapmaktan ziyade, siyaset yapmayı tercih eden İstanbul Eczacı Odası, eczacıların stok yapmadığını belirterek, bulunamayan ilaçların sorumlusunun kendileri olmadığını iddia etti. Kamuoyunu tahrik etmek için ara sıra kafa çıkaran odanın yönetim kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Son günlerde bazı gazete, televizyon ve internet medyasına yansıyan haberlerde eczacıların ilaç stoğu yaptığı şeklinde mesnetsiz iddialar yer almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında halk sağlığı için fedakarca hizmet veren eczacıları yaftalayan ve hedef gösteren bu yaklaşımı kınıyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değildir. Bulunmayan ilaçlar sorunu, her geçen gün halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hem biz eczacılar hem hastalarımız, ‘bulunmayan ilaçlar’ sorununun doğrudan mağdurudur.

Sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye’de 28 bini aşkın eczane hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi kayıtları ile 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk yaşanmasının kamuoyuna ‘Eczaneler stok yapıyor’ şeklinde yansıtılması bir linç yaklaşımıdır. Eczacıları günah keçisi ilan etmek, yok ilaçların sorumlusu olarak göstermek sorunu çarpıtma anlayışıdır. Bulunmayan ilaçlar sorunu bu yaklaşımla çözülmez, çözülemez. Tüm yetkilileri bulunmayan ilaçlar sorunuyla ilgili teşhisi doğru koymaya, tedaviyi yanlış yerde aramamaya, eczacılarla vatandaşlarımızın karşı karşıya gelmesine neden olacak söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz.”

 

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Yorumlar

muhalefet

2023 te İnşallah reis kazanırda bunların hesabını sormasa bizim oylarımızda helal olmaz
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ERKAN DOĞAN

YAHU SİZ DAHA SABAH EKREM'İN ŞOFÖRÜ DİYE HABER YAPMADINIZ MI.İETT ÇALIŞANI İÇİN.
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