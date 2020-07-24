Ecrin bebek davasında üvey babaanneye tahliye

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Kurnaz Ailesi'nin minik kızları Ecrin, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sonucunda, köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında, 1.5 yaşındaki Ecrin'e ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

6 şüpheli gözaltına alındı

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında kasten öldürme suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ayrıca aralarında anne Sevcan Kurnaz’ın da bulunduğu 17 kişi, soruşturma kapsamında ifade verdi.

Üvey babaanne ifadesini değiştirdi

Şüphelilerden üvey babaanne H.K.'nin, olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö.K. ile birlikte gittiğini söylediği, ancak sonraki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. H.K., Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö.K. ile eve geldikten sonra amca Ö.K.’nın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

6 şüpheli, yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı

Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

İlk duruşma gerçekleşti

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili ilk duruşma ise bugün Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne sebep olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına karar verdi.

Üvey babaanneye tahliye

Mahkeme Hacer Kurnaz'ı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Buna göre, Hacer Kurnaz cezasının kesinleşmesi halinde, mart ayında çıkan infaz yasası nedeniyle yeniden cezaevine girmeyecek.

Duruşmada üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında takipsizlik kararı verildi. "Fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan üvey baba Deniz Kurnaz ile tutuksuz yargılanan H.S. ve M.Y. hakkındaki dosya ise ayrıldı.