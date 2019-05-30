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Ecrin bebeği kim öldürdü? Ecrin’in katili bulundu mu?

Ecrin Kurnaz henüz 1.5 yaşındaydı. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Alancak Mahallesinde 7 Mayıs’ta kaybolmuştu. Tüm Türkiye Ecrin Kurnaz’ı bulmak için seferber olmuştu. Ecrin bebeğin önce ayakkabısı ve elbiseleri bulundu daha sonra ise cesedi. Peki Ecrin Kurnaz’ı kim öldürdü? Türkiye’yi yasa boğan Ecrin’in katili bulundu mu?

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:10
Ecrin bebeği kim öldürdü? Ecrin’in katili bulundu mu?

Ecrin Kurnaz henüz 1.5 yaşındaydı. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Alancak Mahallesinde 7 Mayıs’ta kaybolmuştu. Tüm Türkiye Ecrin Kurnaz’ı bulmak için seferber olmuştu. Ecrin bebeğin önce ayakkabısı ve elbiseleri bulundu daha sonra ise cesedi. Peki Ecrin Kurnaz’ı kim öldürdü? Türkiye’yi yasa boğan Ecrin’in katili bulundu mu?

Vezirköprü'de Ecrin'in kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin'e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı.

Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD'a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışması yapılacak. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çamurcu, “Ormancılar cesedi bulmuş. Yol üstünde ilk önce ayakkabı ve elbise parçalarını bulmuşlar. Daha sonra da ceset parçalarına rastlamışlar. Durumu jandarmaya bildirmişler. Şimdi de bölgede önlem alındı. Aramalara devam edilecekmiş” dedi.

Kemik parçaları adli tıpa gönderildi

Bulunan kemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi” şeklinde konuştu. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: “Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri cumhuriyet savcısı huzurunda devam etmektedir.” Ecrin Bebeğin katili şuan için henüz bulunamadı. Ancak soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Türkiye'nin kanayan yaralarından biri de aile içinde yaşanan olaylar. Sayak ilişki ya da kıskançlık yüzünden nice masum çocuklar aile içi olaylara kurban gidiyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:10
  1. Samsun
  2. Ecrin bebeği kim öldürdü?
  3. Ecrin’in katili bulundu mu?

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