ECOWAS'tan Nijer çıkışı: Savaş ideal değil ama...

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, savaşın ideal olmadığını ancak Nijer'in demokrasisini savunmanın önemli olduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, ABD Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, ECOWAS olarak, diplomatik araçlarından yararlanarak Nijer'deki sorunu barışçıl bir şekilde çözme girişimlerinde bulunduklarını belirtti.

Savaşın ideal olmadığını ancak Nijer'in demokrasisini savunmanın önemli olduğuna işaret eden Tinubu, ECOWAS'ın askeri müdahalede dahil tüm seçeneklere hazır olduğunu ancak diğer diplomatik çözüm yollarını tüketmek istediklerini vurguladı.

Nijer'deki darbenin gelişimi!

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.