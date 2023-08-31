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Ekonomi Ecogreen Enerji, Niğde GES projesi için bakanlık onayı aldı
Ekonomi

Ecogreen Enerji, Niğde GES projesi için bakanlık onayı aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 14:53:00 -
Ecogreen Enerji, Niğde GES projesi için bakanlık onayı aldı

Ecogreen Enerji, YEKA-4 kapsamında Niğde'de yapımını sürdürdüğü 130 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali (GES) için Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığından onay aldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ecogreen Enerji, Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Şirket, YEKA-4 kapsamında Niğde'de 130 megavat peak büyüklüğündeki Türkiye'nin en yenilikçi ve üst düzey teknolojiye sahip santralinin bakanlık kabulünün tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, projenin bakanlık onayının kısa sürede alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi en çok gururlandıran husus, ön lisanstan itibaren 13 ay gibi rekor bir sürede projenin yapımını tamamlamamız oldu. Gece gündüz demeden, büyük bir emek ve özveriyle sahada ter döken tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Projenin ilk gününden bu yana, bizlere her daim desteklerini sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Niğde Valiliğimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün itibarıyla devreye aldığımız ve gerek teknolojisi gerekse doğadan yana etik ve estetik duyarlılığıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonuna yeni bir değer katan santralimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu topraklardan aldığımız güç ve doğadan aldığımız enerjiyle yine bu topraklara yatırım yapmaya devam edeceğiz."

 
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