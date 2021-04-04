Ecel yaya geçidinde yakaladı! O anlar böyle kaydedildi

İlk müdahaleyi olay yerinden geçen sağlıkçıların yaptığı yaya yaşamını yitirirken kaza da anbean kameralara yansıdı.

Kaza, merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı evine gitmek için servisten inen Arif Şahin, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde yanan kırmızı ışıkta beklemeye başladı. O esnada Mehmet D. yönetimindeki 05 AB 995 plakalı otomobil ile Kerem G. yönetimindeki 19 BG 615 plakalı otomobil Tuzcular kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yaya yolunda bekleyen Şahin’e çarptı.

İlk müdahale olay yerinden geçen sağlık görevlileri yaptı

Çarpmanın etkisiyle Şirin metrelerce savruldu. Talihsiz gence ilk müdahaleyi yoldan geçen 112 Acil Servis ekibi saniyeler içerisinde yaptı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şirin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anbean güvenlik kameralarında kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Arif Şahin’in servisten indikten sonra yaya geçidinde beklediği ve bu esnada kazaya karışan aracın çarptığı anlar yer aldı. Kaza sonrasında ilk müdahaleyi hemen arkadan gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ve Şahin’e çarpan otomobilin sürücüsünün de büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.