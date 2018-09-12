Ecel, kaldırıma çıkan arabayla geldi

Olay, Kale ilçesi Uluçam Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Y. yönetimindeki 20 K 4027 plakalı otomobil, cadde üzerinde kaldırıma çıkarak dükkanının önünde oturan Sabahattin Barçın'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servisine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Barçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barçın’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yaralanan otomobil sürücüsü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.