  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ecel elektrik direğinde yakaladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:05:59 -
Ecel elektrik direğinde yakaladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sondaj kuyusunun motoruna elektrik bağlamak için direğe çıkan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İncirliova’da elektrikçilik yapan Mehmet Becerik (55), oğlu Recep Becerik ile Karabağ Mahallesi’ndeki sondaj kuyusuna elektrik bağlamak istedi. Bağlantıyı yapmak için direğe çıkan Mehmet Becerik’in bir süre sonra direkte hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden oğlu Recep Becerik hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay terine gelen sağlık ekipleri Mehmet Becerik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Becerik’in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı