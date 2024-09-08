Ece Üner'in beyni mi "emcüklendi"? Senin ağzın ne söylüyor böyle yahu?
Hikmet Genç, sunucu Ece Üner'in Atatürk ve tarih hakkındaki ifadelerini çok fena makaraya sardı. Genç, Üner'in ve benzerlerinin gerçeklerden kopuk söylemlerini sorguladı. Osman Gazi Köprüsü'nü Osman Gazi'nin yaptığı gibi absürt örneklerle durumu ti'ye alan Genç, "Emcüklenmemiş beyinler" diyerek söylemlerin absürtlüğüne dikkat çekti. Genç, bu tür yorumların kamuoyunda nasıl algılandığını masaya yatırdığı Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Hikmet Genç, sunucu Ece Üner'in Atatürk ve tarih hakkındaki ifadelerini çok fena makaraya sardı. Genç, Üner'in ve benzerlerinin gerçeklerden kopuk söylemlerini sorguladı. Osman Gazi Köprüsü'nü Osman Gazi'nin yaptığı gibi absürt örneklerle durumu ti'ye alan Genç, "Emcüklenmemiş beyinler" diyerek söylemlerin absürtlüğüne dikkat çekti. Genç, bu tür yorumların kamuoyunda nasıl algılandığını masaya yatırdığı Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
" "Kara Harp Okulu 1834'te kuruluyor. 190 yıllık kurum. Atatürk kurdu", "Atatürk cephede savaşırken 3 bin 375 kitap okudu" diyor Ece Üner.
"Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı" demişti bir diğeri.
Doğrudur.
Avrasya Tüneli'ni Sultan 3'üncü Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Troyalılar yaptı.
Osman Gazi Köprüsü'nü de Osman Gazi yaptı...
Yaşasın emcüklenmemiş beyinler!.."
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