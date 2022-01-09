Ece Üner koronaya yakalandı: O son bedduayı etmeyecektim kendime!

Toplum ahlakını ifsad eden gündüz kuşağı programı sunmaya başlayan ancak reytinglerde çakılmasının ardından programı 95. bölümde final yapan Ece Üner, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Omicron varyantı vaka sayılarını yükseltti

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Omicron varyantı sebebiyle dünya ile birlikte Türkiye'de de artışa geçen vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

70 binlere dayanan vaka sayıları içinde toplumun yakından tanıdığı isimlerin de pozitif açıklaması peş peşe geliyor.

Ece Üner pozitif çıktı

Son olarak, Kanal D'de sunuculuğunu yaptığı "Ece Üner ile Susma" programı reytinglerde geride kalan ve 95. bölüm ile ekranlara veda eden Ece Üner, koronavirüse yakalandı.

"Sağlığınızın kıymetini bilin"

Üner, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim.