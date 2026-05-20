  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?
Gündem

Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Ece Sevim, bugün kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında CHP içindeki yönetim krizini, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasındaki vesayet ilişkisini ve yargıdan çıkması beklenen "mutlak butlan" kararı etrafındaki kulis bilgilerini sert bir dille analiz etti.

Sevim, Özgür Özel’in The Economist dergisi için yazdığı makalede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı İngilizlere şikâyet ettiğini vurgulayarak, makalede CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin dahi geçmemesini eleştirdi. Yazara göre bu durum, CHP tabanında rahatsızlık uyandırırken, Batı’dan destek devşirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Belediye Başkanları ve Yolsuzluk İddiaları

Özel’in belediye başkanlarına yönelik davaları "mesnetsiz" olarak nitelemesine değinen Sevim, gerçeğin çok daha farklı olduğunu savundu:

  • Tutuklamaların fikir hürriyetiyle değil, yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp iddialarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım örneğini vererek, belediye imkânlarının şahsi işletmelere aktarıldığı ve lüks harcamalar yapıldığı iddialarını gündeme taşıdı.

"Mutlak Butlan" Kapıda: Özel İstifa Ettirilebilir mi?

Yazının en dikkat çekici kısmını, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın meşruiyetine dair beklenen yargı kararı oluşturuyor. Sevim’e göre, kulislerde konuşulan "mutlak butlan" kararı çıkmadan önce İmamoğlu liderliğindeki klik, şu hazırlıkları yapıyor:

  1. Özel’i İstifaya Zorlamak: Karar çıkmadan önce Özgür Özel’i koltuktan indirip yerine yeni bir isim oturtarak kurultay delegesi yapısını korumak.
  2. Yargıya Müdahale Algısı: Genel başkan değişimini bir "demokratik hamle" gibi sunarak, çıkacak bir butlan kararının parti içi işleyişe müdahale olduğu algısını yaratmak.

Delege Yapısındaki Şaibeler

Ece Sevim, CHP kurultay delegelerinin birçoğunun belediyelerde işe alınarak veya menfaat sağlanarak "inorganik" bir şekilde oluşturulduğunu iddia etti. Uşak örneğinde olduğu gibi, delege seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığını ve bu yapının muhalefetin doğmasını engellediğini belirtti.

Sonuç Olarak; Gazeteci Sevim, CHP’yi "vesayetçi kliğin" elinden kurtarmanın Türk demokrasisi için kritik olduğunu savunurken, yargıdan çıkacak bir butlan kararının partiyi 2 Kasım 2023 öncesine döndüreceğini ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’na önemli bir görev düşeceğini ifade etti.

Ece Sevim yazısını, sokakların güvenliği konusunda Türk istihbaratına olan güvenini vurgulayarak ve "Pisliği butlan temizleyecek" ifadesiyle noktaladı.

Bu ifadeler "mutlak butlan" getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım
Bu ifadeler “mutlak butlan” getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım

Gündem

Bu ifadeler “mutlak butlan” getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım

İmamoğlu için yolun sonu! Gözler "Mutlak Butlan" kararında
İmamoğlu için yolun sonu! Gözler "Mutlak Butlan" kararında

Gündem

İmamoğlu için yolun sonu! Gözler "Mutlak Butlan" kararında

CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı
CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı

Gündem

CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

özgüre karsı ???

kemalciler ve demciler doğulular grubu zaten harekeyt halinde <<kürtler zazaalr ermeniler süryaniler ezidiler rumlar <<bu gruplar birlesik hareket halindeler <<<örnek tamay fenomen ermeni <<barıs yarkadas kürt <<ortak hareket halindeler

Blondepate

Özgür koltuğa yapıştı. Bırakacak gibi durmuyor....
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23