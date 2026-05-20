Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi?

Sevim, Özgür Özel’in The Economist dergisi için yazdığı makalede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı İngilizlere şikâyet ettiğini vurgulayarak, makalede CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin dahi geçmemesini eleştirdi. Yazara göre bu durum, CHP tabanında rahatsızlık uyandırırken, Batı’dan destek devşirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Belediye Başkanları ve Yolsuzluk İddiaları

Özel’in belediye başkanlarına yönelik davaları "mesnetsiz" olarak nitelemesine değinen Sevim, gerçeğin çok daha farklı olduğunu savundu:

Tutuklamaların fikir hürriyetiyle değil, yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp iddialarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

iddialarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım örneğini vererek, belediye imkânlarının şahsi işletmelere aktarıldığı ve lüks harcamalar yapıldığı iddialarını gündeme taşıdı.

"Mutlak Butlan" Kapıda: Özel İstifa Ettirilebilir mi?

Yazının en dikkat çekici kısmını, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın meşruiyetine dair beklenen yargı kararı oluşturuyor. Sevim’e göre, kulislerde konuşulan "mutlak butlan" kararı çıkmadan önce İmamoğlu liderliğindeki klik, şu hazırlıkları yapıyor:

Özel’i İstifaya Zorlamak: Karar çıkmadan önce Özgür Özel’i koltuktan indirip yerine yeni bir isim oturtarak kurultay delegesi yapısını korumak. Yargıya Müdahale Algısı: Genel başkan değişimini bir "demokratik hamle" gibi sunarak, çıkacak bir butlan kararının parti içi işleyişe müdahale olduğu algısını yaratmak.

Delege Yapısındaki Şaibeler

Ece Sevim, CHP kurultay delegelerinin birçoğunun belediyelerde işe alınarak veya menfaat sağlanarak "inorganik" bir şekilde oluşturulduğunu iddia etti. Uşak örneğinde olduğu gibi, delege seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığını ve bu yapının muhalefetin doğmasını engellediğini belirtti.

Sonuç Olarak; Gazeteci Sevim, CHP’yi "vesayetçi kliğin" elinden kurtarmanın Türk demokrasisi için kritik olduğunu savunurken, yargıdan çıkacak bir butlan kararının partiyi 2 Kasım 2023 öncesine döndüreceğini ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’na önemli bir görev düşeceğini ifade etti.

Ece Sevim yazısını, sokakların güvenliği konusunda Türk istihbaratına olan güvenini vurgulayarak ve "Pisliği butlan temizleyecek" ifadesiyle noktaladı.