Ece Erken, eşini ölüme götüren sır detayları anlattı

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinden boş çek alıp adını kullanarak borcu varmış gibi gösterdiklerini ileri sürerek isyan etti. Erken, ''Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak… Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren, sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah. Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum'' dedi.

Şifreli isimler verdi

Öte yandan Ece Erken'in dikkat çeken bir diğer paylaşımı ise bazı isimlerden oluşan şifreli bir mesaj oldu. Ece Erken birbiriyle anlam olarak çok yakın olmayan kelimeleri 'zorlama' ifadelerle bir araya getirdiği cümlelerinde 'Yakın/Güler/Akın/Nadir' gibi isimleri sıraladı...