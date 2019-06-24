Ecdadın göç yolunda pedal çeviriyorlar İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 kişi, “Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük” isimli proje kapsamında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna atfen Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanıp bisikletleriyle Domaniç’e doğru yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 kişi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna atfen Bilecik’in Söğüt ile Kütahya’nın Domaniç ilçeleri arasındaki 100 kilometrelik mesafede bisiklet turuna katılıyor. Ecdadın yaşadıklarına uygun olması ve o günkü manevi atmosferin canlandırılması amacıyla “Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük” isimli proje kapsamında, Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan grup, bisikletleriyle Domaniç’e doğru yola çıktı. Türbe önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ülkenin farklı yerlerinden bisikletle gelen katılımcıların bu etkinlikte yer aldığını söyledi. İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş ise etkinliğe Bursa, Bilecik, Kütahya ve Gaziantep’den 43 gönüllünün katıldığını söyledi. Altıntaş, ecdadın göç yoluna uygun olması için bin 400 rakımlı Erikli Yaylası’nda çadırlarda konakladıkları bilgisini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.