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Ecdadın göç yolunda pedal çeviriyorlar

İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 kişi, “Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük” isimli proje kapsamında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna atfen Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanıp bisikletleriyle Domaniç’e doğru yola çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Ecdadın göç yolunda pedal çeviriyorlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 kişi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna atfen Bilecik’in Söğüt ile Kütahya’nın Domaniç ilçeleri arasındaki 100 kilometrelik mesafede bisiklet turuna katılıyor.

Ecdadın yaşadıklarına uygun olması ve o günkü manevi atmosferin canlandırılması amacıyla “Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük” isimli proje kapsamında, Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan grup, bisikletleriyle Domaniç’e doğru yola çıktı.

Türbe önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ülkenin farklı yerlerinden bisikletle gelen katılımcıların bu etkinlikte yer aldığını söyledi.

İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş ise etkinliğe Bursa, Bilecik, Kütahya ve Gaziantep’den 43 gönüllünün katıldığını söyledi.

Altıntaş, ecdadın göç yoluna uygun olması için bin 400 rakımlı Erikli Yaylası’nda çadırlarda konakladıkları bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
  1. Kütahya
  2. Gaziantep
  3. Bursa
  4. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  5. Osmanlı Devleti
  6. Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük
  7. Ertuğrul Gazi Türbesi
  8. Bilecik Valisi Bilal Şentürk
  9. İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş
  10. Erikli Yaylası

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