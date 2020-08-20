  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü
Aktüel

ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:42:31 -
ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya yatırdığı belirtildi.

ECB, yönetim konseyinin 15-16 Temmuz’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların yavaş ama istikrarlı bir şekilde Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaştığı vurgulandı.

Tutanaklarda, bazı konsey üyelerinin bankanın 1,35 trilyon avroluk PEPP’in artırılması konusunda istekli olmadıkları hatırlatılarak “PEPP esnekliğinin, net satın alma tutarının bir hedeften çok bir tavan olarak kabul edilmesi gerektiği argümanı da yapıldı.” ifadesine yer verildi.

PEPP’in esnekliğinin vurgulandığı tutanaklarda, "Temel senaryoya göre, mevcut varsayım PEPP tutarının tam olarak kullanılması gerektiğiydi.” ifadesine yer verildi

Tutanaklarda, yönetim konseyi üyelerinin gelen verilerin yukarı yönlü sürpriz yaptığı ve görünümü çevreleyen bazı aşağı yönlü risklerin azaldığına dikkati çektikleri kaydedildi

ECB’nin tutanaklarında, bankanın para politikası önlemlerinin Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasını desteklediğine de vurgu yapıldı.

Küresel ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyreğin sonuna doğru toparlandığı fakat küresel ticaretin zayıf kaldığına vurgu yapılan tutanaklarda, son zamanlarda piyasalardaki olumlu gelişmelerin ekonomik verilerle tam desteklenmediği uyarısına da yer verildi.

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar
Gündem

Reuters ve Bloomberg, 'Türkiye enerji kaynağı buldu' bölgeyi açıkladılar

Bugün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı